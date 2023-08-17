Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Microsoft выпустила «Защитника»

Что изменится для российских пользователей с выходом нового антивируса

Россиям станет тяжелее активировать пиратский Windows. Компания Microsoft выпустила антивирус Defender. Он автоматически блокирует файл AutoKMS, который позволяет запустить неоригинальную операционную систему, пишет издание Neowin. Новый «Защитник» встроен в компьютеры с десятой и одиннадцатой версиями Windows. Его можно отключить, но из-за этого снизится общий уровень безопасности устройства.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Нелицензионная ОС будет по-прежнему доступна для скачивания, но нужно знать некоторые нюансы, говорит IT-обозреватель Дмитрий Бевза:

«Новая версия Defender блокирует AutoKMS. Это всего лишь на всего один из вариантов пиратской версии Windows. Есть и другие способы, например, когда люди продают или бесплатно распространяют вполне валидные ключи. То есть в этом случае антивирус даже не поймет, что это пиратская версия — это один момент. Второй — Defender только добавили. Пользователи будут смотреть, что с этим сделать. Более того, на форумах пишут, что активация слетает, но после этого антивирус можно отключить, а потом заново активироваться и добавить AutoKMS в список исключений антивируса.

Как хакеры получают доступ к данным компаний

Как хакеры получают доступ к данным компаний

Если не обновляться до последнего Defender, чем это может грозить для самого пользователя Windows? Немного снижается уровень безопасности. Смысл в том, что антивирус, что Microsoft изучает и добавляет туда новые угрозы, чтобы он реагировал. Будет накапливаться степень незащищенности.

Удалить Defender с компьютера тяжело. Другое дело, что есть пиратские сборки Windows с уже удаленным Defender. Кастомные сборки — это когда из ОС удаляют некоторые элементы и в таком виде их распространяют».

Согласно июльской статистике StatCounter, 83% компьютеров в России работают на Windows. «Известия» писали, что за первые четыре месяца этого года продажи ноутбуков без встроенных операционных систем увеличились в два раза. Причина — повышение спроса на пиратские версии Windows, считают участники рынка. Российские хакеры научатся взламывать Defender уже через несколько месяцев, говорит IT-директор холдинга «Специальные системы и технологии» Валентин Каськов:

«Существующие версии Windows эта модификация никак не затронет. Главное их не обновлять. Что касается самого нововведения в программном обеспечении, то, как и любая защита, она ломается. Единственный вопрос: сколько времени на это потратить? Думаю, что в пределах трех-шести месяцев IT-специалисты научатся обходить данные ограничения.

Какая альтернатива сервисам Microsoft есть у бизнеса

Какая альтернатива сервисам Microsoft есть у бизнеса

Касательно Windows, то их лицензионная защита всегда была довольно плохой. Что будет с клиентами, которые случайно обновят пиратскую ОС до последнего Defender? В принципе никаких ограничений нет. Но если обновиться смогут, у них потом должна заблокироваться операционная система».

Ранее в корпорации Microsoft заявили, что подготовили новый пакет санкций против России. Как пишет Forbes, компания отказывается продлевать лицензии на программное обеспечение после 30 сентября 2023 года.

По информации издания, сейчас в нашей стране системой Windows пользуются до 90% корпоративных клиентов. Эксперты отмечают, что отсутствие обновлений снизит общую безопасность сетей и активизирует пиратство.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Мария Широкова

Темы:

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...