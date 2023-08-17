Reuters: Индия обсуждает с Россией импорт российской пшеницы со скидкой

Индия ведет переговоры с Россией об импорте российского зерна со скидкой на фоне глобального роста цен на зерно, сообщило Reuters со ссылкой на четыре источника. По словам одного из них, Россия может предоставить скидку от $25 до $40 за тонну пшеницы.

Как пишет Reuters, закупки российского зерна — одна из рассматриваемых правительством Индии мер для снижения цен на основные товары. Решение о сделке будет приниматься «осторожно», отметил собеседник издания. Закупка может быть проведена через сделки между правительствами или частными компаниями.

По словам одного из источников агентства, Индии нужно 3–4 млн тонн пшеницы, чтобы покрыть дефицит. При этом правительство страны готово закупить у России 8–9 млн тонн пшеницы, что окажет гораздо большее влияние на цены на основные товары в стране. Один из чиновников отметил в разговоре с изданием, что Индия закупает в России подсолнечное масло и расплачивается за него в долларах США. По его словам, в закупках зерна планируется использовать такой же подход.

По словам неназванного чиновника, Россия заявила, что готова предоставить Индии скидку от сложившихся рыночных цен на пшеницу. «Индия может легко получить от России скидку в размере от $25 до $40 за тонну. Это гарантирует, что стоимость выгрузки пшеницы останется значительно ниже местных цен»,— сказал Reuters один из зерновых дилеров в Мумбаи.

На 1 августа запасы пшеницы на госкладах в Индии составляли 28,3 млн тонн, что на 20% меньше среднего показателя за десять лет, пишет Reuters. В последний раз Индия импортировала пшеницу в 2017 году, тогда страна закупила у частных трейдеров 5,3 млн тонн.

После выхода России из зерновой сделки с Украиной, Турцией и ООН мировые цены на пшеницу начали расти. С конца июня по первую неделю августа цены на российскую пшеницу выросли с $234–240 до $250 за тонну, крупные сделки с поставкой на сентябрь и октябрь заключаются уже по цене $262–265.

Подробнее — в материале «Ъ» «Денежные злаки».

Олеся Павленко