«Русский хром» на выборах мэра Первоуральска поддержит кандидатуру, одобренную губернатором

Завод «Русский хром 1915» (входит в MidUral Group Сергея Гильварга) на выборах главы Первоуральска поддержит кандидатуру, которую одобрит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе компании, ссылаясь на позицию руководства.

«В вопросах подготовки к выборам главы городского округа Первоуральск и их проведения предприятие "Русский хром 1915" поддерживает линию губернатора Свердловской области»,— подчеркнули в пресс-службе.

Полномочия действующего мэра Первоуральска Игоря Кабца истекают в октябре. Городская дума уже начала прием заявлений от потенциальных претендентов. Одним из них стал бывший депутат думы Нижнего Тагила Андрей Палатов, выдвинутый Первоуральским новотрубным заводом (ПНТЗ). Как сообщило Ura.ru, его кандидатуру поддержали и другие предприятия города, в частности Первоуральский динасовый завод «Динур», завод нефтепромыслового оборудования «Уником» и «Русский хром 1915».

Однако, по данным агентства, 15 августа Евгений Куйвашев на закрытой встрече с депутатами Первоуральска одобрил выдвижение действующего мэра Игоря Кабца на новый срок.

Подача документов на конкурс по отбору кандидатов на должность мэра завершилась 17 августа. В городской думе пока не афишируют имена тех, кто намерен бороться за пост главы города.

Василий Алексеев

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