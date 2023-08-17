Один из троих детей, потерявшихся в лесу в Кузбассе, найден погибшим

В Кузбассе найдено тело 15-летнего подростка, потерявшегося накануне в лесу в Кемеровской области, сообщает СУ СКР по региону.

Подросток вместе с еще двумя детьми 13 лет отправились за шишками и потерялись. Родители пытались их найти самостоятельно, но безуспешно. Утром они обратились за помощью в правоохранительные органы.

В поисковых мероприятиях принимали участие следователи и криминалисты следственного управления, сотрудники полиции и МЧС, волонтеры. Сегодня днем стало известно, что двое детей найдены живыми.

Следственными органами СКР по Кемеровской области была организована проверка. Сотрудники управления работают на месте происшествия.

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Оксана Павлова