В Кузбассе двое из трех детей, пропавших при сборе шишек, найдены

В Кемеровской области сотрудники МВД и МЧС ведут поиски трех подростков, которые пропали в Тисульском муниципальном округе. По данным пресс-службы МВД региона, пропавшие ушли в тайгу за кедровыми шишками и не вернулись.

Сообщение об исчезновении несовершеннолетних поступило в дежурную часть около 04:00.

«Родители пытались найти детей в лесу самостоятельно на квадроцикле, однако безуспешно. Около 22:00 они смогли дозвониться до подростков, и те сообщили, что заблудились», - сказано в сообщении.

Уточняется, что одному из подростков 15 лет, еще двум 13. На поиски были привлечены пять автомобилей, три вездехода и другая техника повышенной проходимости.

По последним данным регионального МВД, двух детей удалось найти. Поиски третьего продолжаются.

«В настоящее время устанавливается местонахождение третьего мальчика. По словам ребят, он может оставаться на заимке в лесу», - сказано в сообщении.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, в Кемеровской области трое подростков пропали во время похода в составе туристической группы в районе пика Поднебесный. На поиски пропавших оперативно выдвинулась группа из десяти спасателей междуреченского поискового отряда.

В начале июля глава Междуреченска Сергей Перепилищенко назначил вознаграждение за информацию о подростках. Сумма тогда не озвучивалась, она может быть скорректирована в зависимости от нужды информатора, рассказали «Ъ-Сибирь» в мэрии.

Как ранее предположил Сергей Перепилищенко, дети могли сбежать от взрослых. Якобы, пока спасатели вели поиски подростков в горах, школьники спустились в лагерь и сделали запасы еды и воды.

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Александр Киселев