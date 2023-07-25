С начала сезона от укусов клещей в Черноземье пострадали почти 10 тыс. человек

В Черноземье с начала сезона к медикам обратились 9 962 человека, пострадавших от укусов клещей. Такие данные в июле привели территориальные управления Роспотребнадзора.

В Белгородской области с 1 марта по 17 июля за помощью к медикам из-за укусов клещей обратились 1 019 человек, в том числе 383 ребенка. Это самый низкий показатель в Черноземье. У 36 из них было зафиксировано заражение клещевым боррелиозом (за аналогичный период 2022 года — 20). При сборе эпиданамнеза санврачи выяснили, что насекомые присосались к пациентам при посещении приусадебных участков, дач и неустановленных мест отдыха. Для профилактики инфекционных заболеваний, передающихся при укусе клеща, специалисты обработали 1,3 тыс. га мест скопления людей, в том числе 234,7 га детских лагерей.

В Воронежской области с начала сезона по 24 июля за помощью к медикам обратились 1 615 человек. Случаев заболевания инфекциями, передающимися при укусе клеща, не зафиксировано. Для снижения количества опасных насекомых специалисты обработали 1,2 тыс. га мест массового пребывания и отдыха жителей региона.

В Курской области с начала сезона по 21 июля к медикам обратились 1 350 человек, в том числе 611 детей. У десяти из них выявили заражение клещевым боррелиозом. Для снижения количества опасных насекомых специалисты обработали 761,3 га общественных мест, в том числе 418 га детских лагерей.

В Липецкой области с начала сезона по 19 июля к медикам обратились 3 087 человек, в том числе 1 400 детей. Это самый высокий показатель в Черноземье. В 67% случаев присасывание клещей произошло на территории домовладений и приусадебных участков, в 17,5% — в природных условиях, в 6,9% — на территории садоводческих товариществ. В качестве профилактики специалисты обработали 975 га общественных мест, в том числе на 87 га детских лагерей.

В Орловской области с начала сезона по 3 июля в 24 муниципальных образованиях к медикам обратился 1 051 человек, в том числе 371 ребенок. Зафиксировано три случая заболевания клещевым боррелиозом у взрослых. В качестве профилактики специалисты обработали 391 га общественных пространств, в том числе 115 га детских лагерей.

В Тамбовской области с начала сезона по 17 июля к медикам обратились 1 846 человек, в том числе 591 ребенок. За аналогичный период 2022 года было зафиксировано 1 484 обращения (на 24,4% меньше, чем в этом году), в том числе 526 от детей (на 12,4% меньше, чем в этом году). В 62,5% случаев присасывание насекомых произошло на территории домовладений и приусадебных участков, в 17,6% — в черте населенных пунктов, 9,9% — на природных территориях, 3,8% — на дачах, в 0,9% — на кладбищах, в 5,3% — в других местах отдыха. В качестве профилактики специалисты обработали 607,1 га общественных мест, в том числе 336,4 га детских лагерей.

Алина Морозова

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