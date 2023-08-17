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В Ульяновской области станет меньше на одного кандидата

Окружная избирательная комиссия Засвияжского одномандатного избирательного округа № 16 Ульяновска подала в областной суд иск о лишении регистрации кандидата в региональное заксобрание от партии «Новые люди» известного в Ульяновске эколога и юриста, экс-руководителя регионального управления Росприроднадзора Александра Каплина. Как ранее сообщал «Ъ-Волга», по данным Центрального банка РФ, который дал ответ на запрос ЦИК, у двух кандидатов в депутаты — Александра Каплина и Михаила Вуйко (партия Справедливая Россия — За правду» оказались неликвидированными иностранные активы (акции иностранных компаний, кандидаты ранее занимались игрой на фондовой бирже).

Согласно федеральному закону об основных гарантиях избирательных прав граждан (№67-ФЗ от 12.06.2002), что к моменту подачи документов на регистрацию кандидаты должны «осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов». Кандидатам было предложено написать добровольно заявление об отказе от регистрации, однако в среду они отказались, утверждая, что с их стороны нарушения закона нет. Александр Каплин утверждал, что не имеет возможности избавиться от активов, поскольку они заблокированы в следствие санкций, и это, согласно статье 81 закона №67-ФЗ, может быть уважительной причиной, что он и намерен доказать в суде.

Михаил Вуйко еще в среду заявлял, что избавился от иностранных финансовых инструментов, однако в четверг, ознакомившись с выпиской Центрального банка, признал наличие неликвидированных иностранных активов и написал заявление о добровольном отказе от участия в выборной кампании. В областной избирательной комиссии «Ъ-Волга» сообщили, что официальное решение о лишении регистрации Михаила Вуйко будет принято в пятницу, «хотя этот вопрос уже можно считать решенным». Также в пятницу облизбирком направит свой иск в облсуд о лишении регистрации Александра Каплина по общеобластным партийным спискам.

Сергей Титов, Ульяновск

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