Нижегородские власти субсидируют лизинг электромобилей для такси

Правительство Нижегородской области утвердило порядок субсидирования из областного бюджета затрат индивидуальных предпринимателей и юрлиц на покупку электромобилей в лизинг. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
На господдержку смогут претендовать транспортники, организующие пассажирские перевозки на электромобилях в качестве такси. Предприниматели должны иметь лицензию на перевозки и работать на территории региона.
Региональный бюджет компенсирует лизинговые платежи на покупку электрокаров в текущем финансовом году, следует из документа.
В январе в Нижнем Новгороде запустили первое в России такси на электродвигателях. Проект реализует входящий в «Роснано» «Оператор электродвижения», пассажиров перевозят на электромобилях российского бренда Evolute.