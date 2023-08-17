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Нижегородские власти субсидируют лизинг электромобилей для такси

Правительство Нижегородской области утвердило порядок субсидирования из областного бюджета затрат индивидуальных предпринимателей и юрлиц на покупку электромобилей в лизинг. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

На господдержку смогут претендовать транспортники, организующие пассажирские перевозки на электромобилях в качестве такси. Предприниматели должны иметь лицензию на перевозки и работать на территории региона.

Региональный бюджет компенсирует лизинговые платежи на покупку электрокаров в текущем финансовом году, следует из документа.

В январе в Нижнем Новгороде запустили первое в России такси на электродвигателях. Проект реализует входящий в «Роснано» «Оператор электродвижения», пассажиров перевозят на электромобилях российского бренда Evolute.

Владимир Зубарев

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