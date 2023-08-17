На Балаковской АЭС реализована летняя просветительская программа для детей

На Балаковской АЭС прошли образовательные мероприятия для детей в рамках ежегодной летней просветительской программы. С 14 по 16 августа 2023 г. в информационном центре атомной станции побывали около 50 детей в возрасте от 5 до 17 лет.

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Ребята, находящиеся на попечении центра социальной помощи семье и детям «Семья», а также воспитанники центра детского развития «Индиго» познакомились с историей атомной электростанции, принципами ее работы, поучаствовали в интеллектуальных играх и конкурсах. Детям рассказали про отличия АЭС от других энергетических предприятий города. Ребята подробно изучили макет станции, посмотрели 3D-фильм и поняли, что работа АЭС безопасна. В игровой форме молодые экскурсанты узнали о правилах электробезопасности, поняли, что такое радиация и в каких веществах она содержится. Чтобы закрепить полученные знания, дети отвечали на вопросы, отгадывали ребусы и загадки.

«Дети остались в восторге от программы, которую провели для нас специалисты информационного центра Балаковской АЭС, – делится впечатлениями заместитель директора ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье и детям «Семья» Виктория Землянская. – Особенно ребят впечатлил 3D-фильм с виртуальным погружением внутрь атомной станции. Благодаря интерактивной подаче даже самым маленьким стали понятны такие сложные вещи, как атомная энергетика и ядерное топливо. Наши подопечные с азартом отвечали на вопросы викторины, а дискотека с Фиксиками и вкусные угощения подкрепили их положительные эмоции. Даже сопровождающие детей педагоги признались, что узнали много нового и поблагодарили организовавшего мероприятие начальника управления информации и общественных связей Балаковской АЭС Дмитрия Шевченко и всех сотрудников информационного центра».

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Отметим, что сотрудничество с центром «Семья» этим летом не ограничилось просветительскими экскурсиями. Балаковская АЭС подарила подопечным центра абонементы в городской бассейн «Дельфин». Так, ребята, чей досуг в силу жизненных обстоятельств проходит на закрытой территории центра, смогли разнообразить летний отдых и оздоровиться перед началом учебного года.

Диалог с молодежью является одним из ключевых приоритетов государства. Предприятия прилагают значительные усилия для подготовки молодых кадров и созданию специализированных образовательных программ. Предприятия госсектора также уделяют большое внимание работе со школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками.

Балаковская АЭС заботится о своих будущих кадрах и прививает интерес к атомной отрасли подрастающему поколению уже со школьной скамьи.

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