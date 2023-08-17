Из Тольятти на фестиваль «Сызранский помидор» пустят туристический электропоезд

В субботу, 19 августа, из Тольятти на фестиваль «Сызранский помидор» пустят дополнительный туристический электропоезд. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Традиционный праздник «Сызранский помидор» начнется в 16:00 (MSK+1) театрализованным шествием в сопровождении музыкантов по главной площади города. В фестивале примут участие жители Сызрани и многочисленные гости из других городов и стран.

От вокзала Тольятти четырехвагонная электричка отправится в 13:15 (MSK+1) с остановками на станциях Жигулевское море в 13:40 (MSK+1) и Жигулевск в 14:08 (MSK+1). Поезд прибудет в Сызрань в 15:50 (MSK+1). В обратном направлении электропоезд проследует в 19:00 (MSK+1) с прибытием на железнодорожный вокзал Тольятти в 21:37 (MSK+1).

Регулярное пригородное железнодорожное сообщение на участке Сызрань — Жигулевск отсутствует больше десяти лет. В настоящее время Куйбышевская железная дорога рассматривает возможность создания кольцевого пригородного маршрута, который связал бы Самару, Жигулевское Море (Тольятти) и Сызрань.

Андрей Сазонов