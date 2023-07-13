Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Куйбышевская железная дорога рассматривает возможность создания кольцевого пригородного маршрута в Самарской области

Куйбышевская железная дорога рассматривает возможность создания кольцевого пригородного маршрута, который связал бы Самару, Жигулевское Море (Тольятти) и Сызрань. Об этом сообщается в официальной группе магистрали в «ВКонтакте».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Руководство Куйбышевской железной дороги изучает общественное мнение и просит жителей региона предложить населенные пункты, где обязательно нужно предусмотреть остановки. Все комментарии будут обработаны и учтены.

Пригородное железнодорожное сообщение на участке Сызрань — Жигулевск отсутствует больше десяти лет.

Андрей Сазонов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...