В Петербурге за полгода число самозанятых выросло на 18%

За первое полугодие 2023 года в Санкт-Петербурге количество жителей в статусе самозанятых достигло 484,4 тысяч, что на 18,2% больше, чем в начале года. Такие данные приводит пресс-служба городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию.

По информации Федеральной налоговой службы на 31 июля, в России зарегистрировано 8,1 млн самозанятых, из них 7,66 млн — физические лица, 406,98 тыс. — индивидуальные предприниматели.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургские работодатели признались в проблемах работы с самозанятыми.