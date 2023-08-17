Специалисты сообщили о новой волне COVID-19 в Великобритании

По мнению британских экспертов, есть «достаточные основания» говорить о новой волне COVID-19 в Великобритании. Данные, подтверждающие это мнение, опубликовала в своей статье в специализированном издании British Medical Journal профессор Кристина Пейджел, член Независимой научной консультационной группы по чрезвычайным ситуациям, консультирующей британское правительство по вопросам COVID-19.

Как указывает профессор Пейджел, в 2022 году в стране было три волны заболеваемости COVID-19: в августе, октябре и декабре. В 2023 году была лишь небольшая волна в марте и до июня все было спокойно, смертность от коронавируса в начале лета вообще была самой низкой за всю пандемию. Но в июле стало стабильно расти число госпитализаций, и в первые дни августа оно удвоилось по сравнению с началом июля. За первую неделю августа в больницы попали 1802 человека, за неделю до этого — 1436. Профессор отмечает, что почти все британцы в возрасте до 50 лет не вакцинировались в последние полтора года, а большинство британцев в возрасте до 75 лет — в течение последнего года. Из-за этого защита от заражения организма у них ослаблена. А если учесть приближение сентября, начало учебы в школах, возвращение людей из отпусков и возобновление контактов на работе, можно ожидать дальнейшего роста заболеваемости, возможно, даже большой волны.

Ситуацию может осложнить и появление какого-то нового серьезного штамма, от которого у людей нет защиты. Сейчас в Великобритании распространяются подштаммы омикрона, в частности Eris. По словам профессора, при отсутствии надлежащего контроля за его распространением Eris «может разойтись очень широко, прежде чем мы осознаем существование проблемы». Комментируя выводы профессора Пейджел, эксперт Оксфордского университета в области здравоохранения Триша Гринхалдж рекомендовала в «ситуациях высокого риска», например при посещении многолюдных мест, снова надевать защитные маски.

Алена Миклашевская