Екатеринбурженка за месяц потратила с чужой карты 170 тысяч рублей на поездки на электросамокате

В Екатеринбурге 19-летняя девушка за месяц потратила с чужой карты 170 тыс. руб., оплачивая поездки на арендованных в кикшеринге электросамокатах. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-группе городского УМВД, в отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В полицию о списании средств с банковской карты сообщил родственник потерпевшей. По его словам, женщина уже давно живет в другой стране, а в Екатеринбурге не появляется. Как сообщили в МВД, позже было установлено, что обвиняемая девушка купила новую сим-карту, а затем зарегистрировалась в мобильном приложении кикшеринга.

«Однако при регистрации она поняла, что аккаунт с таким телефоном уже существует и просто продолжила его использование»,— сказано в сообщении. Девушка пользовалась чужими средствами с середины июля по середину августа.

«В день наезжала по 8–10 тыс. руб. За одну поездку она тратила от 50 руб. до 1,5 тыс. руб. Тетя находится в другой стране, картой не пользуется, уведомления ей не приходили. Она не заходила месяц в приложение, 11 августа она это заметила и сразу заблокировала карту»,— рассказал порталу 66.ru родственник потерпевшей.

Напомним, в Свердловской области за год на 26,3% выросло количество преступлений, совершенных с применением IT-технологий. Так, с помощью банковских карт произошло около 1,4 тыс. преступлений, в интернете — почти 5,7 тыс.

Полина Хабарова

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