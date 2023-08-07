В Свердловской области выросли количество мошенников и коррупционеров

В Свердловской области за первые шесть месяцев 2023 года произошло 25,1 тыс. преступлений, что на 4,6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Тем не менее, в ряде направлений количество преступлений выросло.

Так, число правонарушений экономической направленности возросло на 21,7%, а коррупционной — на 74,1 %. На 25,3% выросло число мошенничеств. При этом путем мошенничества было совершено 28,9% хищений чужого имущества.

Кроме того, на 26,3% за год выросло количество преступлений, совершенных с применением IT-технологий. Так, с помощью банковских карт произошло около 1,4 тыс. преступлений, в интернете — почти 5,7 тыс. С использованием IT технологий было совершено 30,1% преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 43,8% мошенничеств и 15% краж.

Впрочем, в Свердловской области на 27,6% сократилось число убийств и покушений на убийство, на 34,1% — угроз убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, на 11,8% — случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, а на 19,4% — умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести.

Снизилось преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести, на 8,5%, средней тяжести — на 10 %, и, напротив, на 9,6 % возросло число тяжких преступлений, на 8,2 % — особо тяжких.

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