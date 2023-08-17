В «Россети Тюмень» закончилась летняя практика студентов

В Сургуте прошло торжественное закрытие девятого летнего трудового сезона студенческого отряда «Энергетик». Всего в этом году на объектах компании «Россети Тюмень» работало более 100 бойцов из шести регионов России.



Во время трудового семестра опытные наставники познакомили студентов с работой основных производственных служб. Студотрядовцы участвовали в осмотрах действующих центров питания и ЛЭП и техническом обслуживании энергообъектов. Также «Россети Тюмень» организовали для ребят культурно-массовые, спортивные и общественные мероприятия. Молодые специалисты посетили Корпоративный учебный центр в Нижневартовске и Центр управления сетями в Сургуте, провели товарищеские матчи с работниками компании по волейболу, баскетболу и мини-футболу.

По результатам сезона наибольшее количество баллов за участие в производственном процессе, социальных, спортивных и творческих мероприятиях набрали ребята из Нижневартовска. Бойцы получили право представить «Россети Тюмень» на Всероссийском слете студенческих отрядов в Москве с 16 по 19 октября.

Студенческие отряды являются важным звеном в системе подготовки кадров и привлечения молодых перспективных специалистов в «Россети Тюмень». Всего с 2014 года летнюю практику на энергообъектах компании прошли более 700 студентов ведущих образовательных учреждений Тюменского макрорегиона. В 2023 году первую запись в трудовую книжку получили 49 ребят.