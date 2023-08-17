В Краснодаре составили административный протокол на противницу плетения массетей

В Краснодаре в отношении женщины, выступившей против плетения маскировочных сетей женами военных во дворе ЖК «Любимый город» в Краснодаре составили административный протокол. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Видео с кадрами инцидента распространилось в соцсетях в начале августа текущего года. На кадрах ролика женщина устроила словесную перепалку с супругами военнослужащих, плетущими массети на детской площадке ЖК на улице Московской. Агрессор требовала освободить площадку.

По факту произошедшего краснодарская полиция начала проверку. Протокол в отношении злоумышленницы составили по 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан).

Анастасия Донскова

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