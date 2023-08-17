В Самарской области задержана жительница Тюмени с 6 кг синтетических наркотиков

Сотрудники управления наркоконтроля совместно с инспекторами ДПС задержали в Самарской области подозреваемую в покушении на сбыт наркотиков. Это произошло на 1054 км автодороги «М-5 Урал» в Красноярском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

«Полицейские остановили автомобиль Hyundai Accent под управлением жительницы Тюмени 1977 года рождения. Во время осмотра на заднем сиденье автомобиля в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет, в котором находилось 6 пакетов с веществом белого цвета»,— говорится в сообщении.

После этого подозреваемую задержали и доставили в отдел, а изъятые вещества направили на экспертизу. Она показала, что жительница Тюмени везла синтетический наркотик. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.30 ч 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере).

Силовики установили, что задержанная не имеет судимости. У нее отсутствует постоянный источник доходов.

На допросе подозреваемая рассказала, что находилась в Самарской области проездом. Со слов задержанной, она намеревалась сбыть наркотики через тайники-закладки на территории Тюменской области. Полиция продолжает расследование уголовного дела.

Ранее в Самарской области был осужден предполагаемый участник межрегиональной ОПГ. Он был признан виновным в попытке сбыта наркотиков.

Георгий Портнов