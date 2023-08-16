В Самарской области осужден предполагаемый участник межрегиональной ОПГ

Ставропольский районный суд Самарской области признал несовершеннолетнего

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жителя Чапаевска 2005 года рождения виновным в попытке сбыта наркотиков (ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1, ч.5 ст.228.1 УК РФ). Об этом сообщает источник «Ъ-Волга» в правоохранительных органах.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет в исправительной колонии общего режима»,— говорится в сообщении.

Следствие установило, что подсудимый является активным участником межрегиональной преступной группы, причастной к организации канала поставки особо крупных партий наркотиков. В дальнейшем они продавались.

Силовики установили, что молодой человек регулярно поставлял из Москвы в Самарскую область крупные и особо крупные партии синтетических наркотиков для последующего сбыта. Он был задержан с поличным 22 февраля минувшего года на стационарном посту ДПС «Зеленовка» в Ставропольском районе. Во время обследования ручной клади у него обнаружили и изъяли синтетический наркотик общей массой свыше 2 кг.

Ранее в Отрадном пенсионерка создала ОПГ для сбыта героина. В итоге суд приговорил ее к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Георгий Портнов