Число погибших в ДТП на тюменской трассе увеличилось до четырех, двое из них — дети

Число погибших в ДТП на 419 км трассы Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе увеличилось до четырех. Двое из них — дети. Об этом сообщили в Telegram-канале ГИБДД Тюменской области. Напомним, ДТП произошло около 12:00 14 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Тюменской области Фото: ГИБДД Тюменской области

По данным ГИБДД, столкновение произошло из-за того, что водитель машины марки Chery выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Chevrolet с последующим столкновением с Kia.

В ДТП погибла семья, которая ехала из поселка Пойковского (Ханты-Мансийский автономный округ, Нефтеюганский район): 52-летняя женщина-водитель, ее 63-летний муж и 13-летний сын.

Кроме того, скончалась 17-летняя пассажирка Chevrolet, а ее семья — 47-летний мужчина, 43-летняя женщина и 12-летняя девочка доставлены в больницу. Они ехали из Когалыма (ХМАО).

Полина Хабарова

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