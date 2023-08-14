На главной площади Ярославля споют «Евгения Онегина»

25 августа на Советской площади Ярославля под руководством Юрия Башмета состоится музыкально-театральное представление по мотивам романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Башмет

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Юрий Башмет

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Представление пройдет в рамках нового культурного проекта «Большой концерт». Выступят солисты Большого театра, Академии молодых певцов Мариинского театра, Московского театра «Новая опера», хоровая капелла «Ярославия» и государственный симфонический оркестр «Новая Россия». Отрывки из произведения также прочтут народный артист Константин Хабенский и актриса Ольга Литвинова.

Пригласительные билеты на концерт с 16 августа можно получить бесплатно в кассе Ярославской государственной филармонии.

Милана Бурова