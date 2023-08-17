В Самарской области за неделю подорожали сосиски и яблоки

Цены на ряд товаров и услуг изменились в Самарской области за минувшие семь дней. Больше всего в регионе за этот период подорожали сосиски и сардельки (на 2,6%; 425,4 руб. за один кг), свинина (на 2,5%; 318,9 руб. за один кг) и яблоки (на 2,6%; 132,8 за один кг). Об этом сообщает Самарастат.

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Одновременно с этим за неделю в области снизились цены на белокочанную свежую капусту (на 11,2%; 47,6 руб. за один кг), морковь (почти на 10%; 52,3 руб. за один кг) и репчатый лук (на 9,2%; 41,6 руб. за один кг). Также за отчетный период в регионе подешевели бананы (на 5,2%; 92,9 руб. за один кг) и свежие помидоры (на 3,9%; 101,2 руб. за один кг).

Ранее стало известно о том, что годовая инфляция в Самарской области в июне 2023 года по сравнению с показателем в мае увеличилась на 0,85 п.п., до 4,08%. Показатель региона в очередной раз оказался выше аналогичных значений в Приволжском федеральном округе (2,70%) и России в целом (3,25%).

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Инфляцию задели санкции».

Георгий Портнов