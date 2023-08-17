Во время грозы в Петербурге повалило 10 деревьев и повредило 4 машины

В Санкт-Петербурге во время грозы в ночь на 17 августа повалило 10 деревьев, 4 автомобиля получили повреждения, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по СПб.

По данным ведомства, с двух часов ночи пожарно-спасательные подразделения совершили 10 выездов на ликвидацию последствий. Пострадавших нет.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг, 17 августа, дневная температура воздуха в Петербурге составит 24-26 градусов. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге горела территория «Красного треугольника».