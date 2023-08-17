В центре Екатеринбурга произошел пожар на строящейся ледовой арене УГМК

В Екатеринбурге произошел пожар на строящемся спортивном объекте «УГМК-арена», сообщают «Ъ-Урал» очевидцы. В МЧС по Свердловской области подтвердили, что поступило сообщение возгорании на ул. Степана Разина, где находится ледовая арена.

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«Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что со стороны кровли строящегося здания идет дым. Информации о пострадавших не поступало»,— прокомментировали в МЧС.

До прибытия спасателей с территории строящегося объекта самостоятельно эвакуировались 200 человек.

Пожарным удалось найти очаг и оперативно локализовать его. Выяснилось, что на шестом этаже на площади 10 кв. м горят лакокрасочные материалы и утеплитель.

Ледовая арена возводится рядом с Екатеринбургским цирком. Строительством занимается АО «Ледовая арена». Вместимость будущего спорткомплекса составит 15 тыс. зрителей, вместимость парковки — 400 машин. Кроме хоккея, в комплексе будет развиваться еще 11 спортивных дисциплин. Как заявлялось ранее, стоимость реализации проекта составит свыше 23 млрд руб.

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