Один из кандидатов на пост главы Ижевска отказался от участия в конкурсе

Михаил Иванов 17 августа снял свою кандидатуру с поста главы столицы Удмуртии. Соответствующая информация представлена на сайте администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Про экс-кандидата на пост градоначальника известно, что он родился в 1990 году и работает в «Удмуртнефть-Бурение». На участие в конкурсе он заявился 31 июля.

Напомним, всего на участие в конкурсе подали документы 20 человек. По большей части, это незнакомые широкому кругу люди. Явным фаворитом на их фоне является замглавы администрации Дмитрий Чистяков, указывают эксперты. Особой конкуренции, по их мнению, никто из участников конкурса составить не может. Защита программ претендентов на пост мэра столицы Удмуртии пройдет 24 августа.

Подробнее об этом читайте в материале «В конкурс не добавили конкуренции».