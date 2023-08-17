Прокуратура уточнила иск к мэрии Сызрани из-за разбитой дороги

Скорректированы требования прокуратуры к администрации Сызрани в иске по делу о дефектах дороги на ул. Угловой. Решение принято после новой проверки надзорного ведомства по сообщению в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщает городская прокуратура.

Фото: Прокуратура Сызрани

Ранее в сети появился пост о повреждениях проезжей части в Сызрани. После этого представители надзорного ведомства и ГИБДД выехали на место и обнаружили на дороге на ул. Угловой выбоины и проломы в асфальте.

Прокуратура уже обращалась в суд с иском к мэрии Сызрани, в котором требовала в течение трех месяцев с даты вступления решения в законную силу отремонтировать указанную проезжую часть. В настоящее время разбирательство продолжается в городском суде.

Ранее в Самаре начался ремонт проспекта Ленина. Он стартовал после претензий прокуратуры к МП «Благоустройство».

Георгий Портнов