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Вне плана в нижегородские колледжи и техникумы зачислены 46 детей участников СВО

В нижегородские колледжи и техникумы в приемную кампанию 2023 года зачислены 46 детей участников специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Андрей Гнеушев.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, межведомственная комиссия по поддержке участников СВО и их семей приняла решение зачислить этих студентов сверх контрольных цифр набора.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2023 году льготами, предназначенными для участников СВО и их детей при поступлении вузы, в Нижегородской области воспользовались 123 человека. Университетская квота для них на 850 бюджетных мест оказалась заполнена на 15%. В вузах говорят, что в регионе «нет столько детей и участников СВО», чтобы выбрать всю квоту.

Андрей Репин

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