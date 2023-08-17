Вне плана в нижегородские колледжи и техникумы зачислены 46 детей участников СВО

В нижегородские колледжи и техникумы в приемную кампанию 2023 года зачислены 46 детей участников специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Андрей Гнеушев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, межведомственная комиссия по поддержке участников СВО и их семей приняла решение зачислить этих студентов сверх контрольных цифр набора.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2023 году льготами, предназначенными для участников СВО и их детей при поступлении вузы, в Нижегородской области воспользовались 123 человека. Университетская квота для них на 850 бюджетных мест оказалась заполнена на 15%. В вузах говорят, что в регионе «нет столько детей и участников СВО», чтобы выбрать всю квоту.

Андрей Репин