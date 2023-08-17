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Коммерсантъ FM
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РБК: молодые семьи в России стали меньше есть

Молодые семьи в 2022 году стали единственной категорией россиян, в которой наблюдалось фронтальное сокращение потребления еды, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень Росстата «Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах Российской Федерации».

Согласно информации ведомства, сильнее всего в рационе молодых семей сократилось количество молока, фруктов и масла, менее значительно — хлеба, мяса, овощей. Также отмечается, что молодые семьи в 2022 года стали тратить на еду почти 30% своих доходов, раньше этот показатель составлял менее 25%.

Кроме того, по информации Росстата, в РФ есть категории населения, где потребление продуктов питания за минувший год, наоборот, выросло, в частности, в это числе попали неработающие пенсионеры.

Ранее аналитики Nielsen IQ подсчитали, что в прошлом году россияне резко увеличили траты на покупку продовольствия, но количественно приобрели меньше еды. Выяснилось, что по сравнению с 2021 годом в штуках объем реализованной продукции упал на 2,5%, а в деньгах, наоборот, вырос на 13%. Единственной категорией продовольствия, которая показала рост и в натуральном, и в денежном выражении стал алкоголь.

Подробнее читайте в материале «Ъ FM» «Домохозяйства меняют привычки».

Александр Кислов

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