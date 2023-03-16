Домохозяйства меняют привычки

Россияне резко увеличили траты на покупку продовольствия, но количественно приобрели меньше. Аналитики Nielsen IQ проанализировали данные по продажам товаров за 2022 год. Выяснилось, что по сравнению с 2021-м в штуках объем реализованной продукции упал на 2,5%, а в деньгах, наоборот, вырос на 13%. Единственной категорией продовольствия, которая показала рост и в натуральном, и в денежном выражении стал алкоголь. Похожую динамику показывают и данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С чем связан тренд? Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин уверен, что на рыночную ситуацию влияет ускорившаяся инфляция, но есть и другие факторы:

«Основная причина связана с инфляцией. Потребительские цены выросли весьма внушительно. Некоторые продовольственные товары подорожали из-за проблем с логистикой, доставкой, дефицитом, связанным с какими-то составляющими при производстве, ажиотажным спросом. В результате получилось так, что физические объемы упали, то есть одни домохозяйства закупились впрок, а другие начали ограничивать свое потребление. Падение 2022-го к 2021 году связано с несколькими причинами, а не только с сокращением уровня потребления.

Углубившаяся просадка в физических объемах падения продовольствия с сентября — это, видимо, результат мобилизации. То есть часть людей из страны уехала, а часть стала питаться за государственный счет, получая продовольствие, в том числе по другим каналам, и их спрос из розницы ушел».

Собеседники “Ъ FM” отмечают, что на статистику по продажам продовольствия влияет и демографическая ситуация в стране. 2021-й оказался рекордным по убыли населения — около 1 млн. В 2022 году показатель составил 600 тыс. Поэтому упал и спрос на товары, однако растущие цены привели к увеличению продаж в деньгах. Хотя население пытается экономить. Переход к сберегательной модели поведения признавал и Центробанк. Изменятся ли привычки россиян в 2023-м? Ведущий аналитик компания «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков считает, что предпосылок для этого нет:

«В этом году мы все-таки ждем определенное замедление инфляции, потому что в 2022-м произошел весенний скачок, который мы отыгрываем до сих пор. Но, наверное, где-то уже с марта-апреля годовой показатель инфляции будет замедляться более активно. И, соответственно, расхождение между продажами в штуках и в цене будут сокращаться, но, конечно, не дойдут до прежних значений. Модель поведения граждан, скорее всего, не изменится, если, конечно, у нас не будет более ярко выражена тенденция повышения зарплат. Сегодня на рынке есть определенный дефицит кадров, и за счет этого работодатели вынуждены увеличивать гонорары, дабы концентрировать в своих фирмах специалистов или даже неквалифицированных работников.

Как будут влиять на статистику показатели по численности населения? Демографический фактор серьезно сказывается на ситуации. Население не растет за счет внутреннего прироста, еще есть такой фактор, как релокация. Состоятельная прослойка населения уехала за границу. Соответственно, если они не вернутся в течение 2023 года, то тренд все-таки сместится в сторону сберегательной модели поведения, так как оставшиеся граждане к ней более склонны».

Премьер-министр Михаил Мишустин 15 марта заявил, что в 2023 году инфляция на пике достигала 20%. Однако, по его словам, сейчас темп роста цен замедляется, а показатель находится на уровне меньше 4%. При этом, по данным Росстата, по состоянию на 13 марта в годовом выражении инфляция составляет 6,8%.

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Иван Хорушевский