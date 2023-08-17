Продажу алкоголя ограничат в День города в Нижнем Новгороде

Ограничения на продажу алкоголя и напитков в стеклянных бутылках будут действовать в День города 19 августа, сообщили в мэрии Нижнего Новгорода. Запрет будет распространяться на магазины в радиусе 500 м от площадок, где запланированы праздничные мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В этом году концерты пройдут на площади Минина в Нижегородском районе, у ТЦ «Жар-Птица» в Советском районе, в парке «Швейцария» в Приокском районе, на площади Буревестника в Сормовском районе, стадионе «Нижний Новгород» в Канавинском районе, в ФОКе «Юность» в Московском районе, у кинотеатра «Россия» в Ленинском районе, на парковке на главной проходной ГАЗа в Автозаводском районе.

Работу общественного транспорта в День города продлят до часу ночи. С 22:00 поезда метро будут ходить каждые пять минут.

Елена Ковалева