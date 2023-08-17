Прокуратуре вновь не удалось добиться ареста активов завода «Сибсельмаш»

Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу прокуратуры Москвы об аресте активов ООО «Меркас», купившего два года назад новосибирский завод «Сибсельмаш».

Надзорное ведомство ходатайствовало об аресте всего движимого и недвижимого имущества «Меркаса», а также уже проданных им активов завода. «Непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также привести к отчуждению третьим лицам ограниченно оборотоспособного имущества, ранее принадлежавшего стратегическому предприятию ОАО «НПО «Сибсельмаш», и, как следствие, невозможности выполнения работ в рамках государственного оборонного заказа, что может негативно отразиться на обеспечении безопасности и обороноспособности Российской Федерации».

Прокуратура подала заявление в рамках дела о расторжении договора купли-продажи имущества завода по заявлению Минпромторга РФ. Минпромторг РФ инициировал расторжение договора купли-продажи завода «Меркасу» в связи с «существенными нарушениями» покупателем условий сделки. В частности, речь шла об условии по сохранению целевого назначения предприятия и возможности выполнения гособоронзаказа. Рассмотение этого дела приостановлено. В «Меркасе» ранее пояснили «Ъ-Сибирь», что «Сибсельмаш» не выполняет гособоронзаказ с 1992 года, а мобилизационное задание с него было снято в полном объеме письмом Минпромторга РФ от 13 декабря 2013 года.

В июне этого года арбитраж отказал прокуратуре в аресте имущества «Меркаса». Суд, отказывая прокуратуре, отметил, в частности, что ведомство «просит наложить арест на все движимое и недвижимое имущество ООО «Меркас», а не на имущество переданное по оспариваемому договора купли-продажи. Кроме того, заявитель не конкретизировал имущество, на которое просит наложит арест».

ОАО «НПО „Сибсельмаш“» с 2011 года находится в процедуре банкротства. Ранее завод производил сельскохозяйственную технику, горно-шахтное оборудование и технологические части для артиллерийского выстрела. Имущественный комплекс завода, включающий 184 здания и сооружения, земельные участки в собственности площадью 107,6 тыс. кв. м, права требования и патенты, был выставлен на торги в 2019 году за 1,85 млрд руб., они дважды не состоялись из-за отсутствия заявок. В итоге имущество завода было продано в порядке публичного предложения. Признанный победителем «Меркас» предложил за актив 505 млн руб.

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Лолита Белова