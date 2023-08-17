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Коммерсантъ FM
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В Новосибирске неонацисты получили 3 и 4 года колонии за подготовку теракта

В Новосибирске военный суд рассмотрел уголовное дело о подготовке теракта в паспортно-визовом центре летом 2022 года. 17-летнему и 16 летнему обвиняемым, которые состояли в запрещенной террористической группировке National Socialism / White Power («Национал-социализм / Белая сила, власть»), назначил четыре и три года лишения свободы в исправительной колонии, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Новосибирской области, добавив, что при вынесении решения суд учел, что молодые люди полностью признали вину и раскаялись.

Согласно данным ведомства, в августе 2022 года 17-летний житель Новосибирска планировал сравнять с землей здание паспортно-визового центра в Дзержинском районе Новосибирска, а двигали им мотивы национальной ненависти к выходцам из стран Центральной Азии. Молодой человек изготовил первую, пробную, бомбу, которую взорвал на берегу реки Каменка на окраине Новосибирска. Инструкцию по ее изготовлению ему прислал 16-летний житель Новотроицка Оренбургской области, который осуществлял администрирование Telegram-чата террористической организации. На момент описываемых в деле событий он находился в Челябинске.

Молодых людей задержали. Новосибирцу предъявили обвинение в приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, оренбуржцу – в участии в деятельности террористической организации.

Неонацистская организации National Socialism/White Power была запрещена в мае 2021 года Верховным судом РФ. Весной 2023 года шестеро предполагаемых участников этой группировки были задержаны по подозрению в подготовке покушения на российского телеведущего Владимира Соловьева. Следствие считает, что по заданию СБУ столичные неонацисты хотели взорвать известного телеведущего вместе с его машиной, а затем уехать на Украину.

Константин Воронов, Новосибирск

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