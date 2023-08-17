В Медногорске обнаружены опасные для жизни учебные корпуса и здания

Учебные корпуса и здания на балансе государственного образовательного учреждения Медногорска представляют опасность для жизни и здоровья. К таким выводам пришла городская прокуратура во время проверки. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Помещения пустуют и находятся в аварийном состоянии, имеются опасные участки. Разрушающиеся объекты представляют интерес для несовершеннолетних, которые неограниченно посещают его, не осознавая, что подвергают опасности свою жизнь и здоровье»,— говорится в сообщении.

В связи с этим прокурор обратился в суд и потребовал обязать владельца объектов закрыть свободный доступ к аварийным зданиям. Иск был удовлетворен. Доступ на территорию объектов закрыт.

Ранее в Оренбуржье суд обязал мэрию Бугуруслана обустроить пешеходный переход на опасном участке. Он находится в Бугуруслане.

Георгий Портнов