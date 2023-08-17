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Коммерсантъ FM
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Квартальная прибыль Lenovo упала на 66%

Выручка китайской компании Lenovo в первом квартале 2023–2024 финансового года, завершившемся в июне, снизилась (.pdf) на 24%, до $12,9 млрд. Чистая прибыль компании упала на 66%, составив $177 млн. Результаты оказались хуже прогнозов аналитиков, так что акции Lenovo после публикации отчетности упали на 6%.

В первую очередь снижение показателей компании связано с продолжающимися плохими продажами ПК. Выручка подразделения, занимающегося ПК, смартфонами и другой потребительской техникой, упала в первом квартале на 28%. Кроме того, на 29% снизились продажи Lenovo в Китае. Продажи ПК в мире продолжают снижаться в течение нескольких кварталов после всплеска спроса во время пандемии. В мае Lenovo отчиталась о первом с 2019 года падении выручки за год в целом: она снизилась на 14%.

Однако ситуация начала улучшаться: по подсчетам исследовательской компании Canalys, продажи во втором квартале оказались лишь на 11,5% ниже, чем год назад, против снижения почти на 30% в первом квартале. В Lenovo также отметили, что бизнес компании по продажам ПК стабилизировался и к концу года может начаться восстановление его показателей.

Яна Рождественская

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