Годовые прибыль и выручка Lenovo упали из-за снижения спроса на ПК

Китайская Lenovo опубликовала результаты финансового года, завершившегося в марте. Как следует из отчетности производителя, выручка за отчетный период снизилась на 14%, до $61,9 млрд, чистая прибыль упала на 21%, до $1,6 млрд. Доход на одну акцию сократился с $0,1745 до $0,135. Руководство Lenovo отмечает, что за падением общих финансовых показателей стоит «слабость» на мировом рынке ПК.

Особенно сложным периодом финансового года, указывается в отчетности, стал четвертый квартал. Выручка Lenovo падала на протяжении трех последних кварталов, и в четвертом она упала на 24% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив $12,63 млрд. Это самое резкое падение показателя у компании за последние 14 лет, и обусловлено оно значительным сокращением продаж ПК в мире в первые три месяца текущего года. За этот период, по подсчетам аналитической компании IDC, в мире было продано 56,9 млн персональных компьютеров. Это на 29% меньше, чем в начале 2022 года.

Между тем в Lenovo отмечают, что на фоне сокращения бизнеса ПК очень активно стали расти показатели других ее подразделений, не связанных с производством компьютеров. И теперь на них приходится 40% выручки компании. Больше всего — на 37% — выросла выручка у подразделения Infrastructure Solutions, она достигла рекордных $10 млрд. На 22% выросла выручка у подразделения Solutions and Services, она составила $6,7 млрд, что также является рекордом.

Lenovo прогнозирует стабилизацию рынка ПК и умных устройств, а также переход его к росту во втором полугодии 2023 года. Акции Lenovo на бирже Гонконга после публикации отчетности дешевеют на 7,65%. За последний месяц они потеряли 9,6% стоимости.

Алена Миклашевская