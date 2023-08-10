Пассажирка микроавтобуса погибла в аварии на съезде с КАД в Ломоносове

По уточненным данным, женщину - водителя микроавтобуса Volkswagen Caravelle после ДТП на съезде с КАД на Краснофлотское шоссе достали из автомобиля в крайне тяжелом состоянии, но живой. Ее пассажирка скончалась на месте происшествия, сообщили 10 августа в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Трое детей 7-8 лет, находившиеся в салоне Volkswagen Caravelle, не пострадали.

По информации МВД, 10 августа около 16:10 по мск водитель грузового автомобиля Iveco при съезде с КАД на Краснофлотское шоссе не справился с управлением и врезался с силовую опору, после чего столкнулся с автомобилем Toyota RAV 4 под управлением 58-летней женщины, после грузовик опрокинулся на микроавтобус Volkswagen Caravelle.

По данным регионального МЧС, к ликвидации последствий ДТП привлекалось 3 единицы техники и 12 человек личного состава.