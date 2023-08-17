ФАС снова приостановила торги по обновлению системы водоснабжения Копейска

Федеральная антимонопольная служба России второй раз приостановила аукцион по реконструкции системы водоснабжения в Копейске в связи с рассмотрением жалобы на действия заказчика. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Условия контракта предусматривают реконструкцию участка водовода Челябинск-Копейск и строительство на нем водопроводной насосной станции в районе поселка Старокамышинск. Заказчиком торгов является МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения». Начальная цена аукциона составляет 1,3 млрд руб.

Жалобу на условия извещения о закупке подало ООО «Авангард» (Санкт-Петербург). Компания указала, что в проекте контракта не было размещено положение о невыплате 10-процентного аванса для исполнителей, которые снижают начальную цену закупки более чем на четверть от максимальной. Также заявитель пожаловался на отсутствие дат сдачи отдельных видов работ и иные пробелы в документации.

«В конкурсной документации отсутствует перечень возможных видов работ из числа видов работ, утвержденных постановлением правительства РФ № 570, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по госконтракту»,— уточняется в тексте жалобы.

В июле ФАС России отменила итоги аукциона по реконструкции системы водоснабжения в Копейске после рассмотрения жалобы ООО «Русстрой» (Екатеринбург). Антимонопольное ведомство признало обоснованными доводы компании о неправомерно заниженных критериях оценки опыта участников аукциона.