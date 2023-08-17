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В Самарскую область приедет Михаил Мишустин

Визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Самарскую область состоится в четверг, 17 августа. Премьер-министр России намерен посетить ряд промышленных предприятий. Об этом сообщает региональное правительство.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Также глава правительства встретится с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым»,— говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что делегация Республики Татарстан под руководством Главы (Раиса) Рустама Минниханова посетит соседнюю с Самарской Ульяновскую область. Это произойдет в пятницу, 18 августа.

Георгий Портнов

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