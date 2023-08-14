Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рустам Минниханов посетит Ульяновскую область

Делегация Республики Татарстан под руководством Главы (Раиса) Рустама Минниханова посетит Ульяновскую область в пятницу, 18 августа. Об этом сообщает региональное правительство.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Как рассказали в Центре развития промышленности области, в программе круглый стол и B2B-сессия по промышленной кооперации»,— говорится в сообщении.

В мероприятиях будут участвовать свыше 30 предприятий Татарстана. Среди них – «Судостроительная корпорация "Ак Барс"», КНПП «Вертолеты-МИ», «Кулонэнергомаш», «НэфисКосметикс» и Елабужский автомобильный завод. Круглый стол и B2B-сессия пройдут в Ульяновске в Центре развития промышленности, на ул. Юности, 2, стр. 3. Ранее стало известно о том, что товарооборот Татарстана и Ульяновской области превысил семь млрд руб.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...