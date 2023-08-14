Рустам Минниханов посетит Ульяновскую область

Делегация Республики Татарстан под руководством Главы (Раиса) Рустама Минниханова посетит Ульяновскую область в пятницу, 18 августа. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Как рассказали в Центре развития промышленности области, в программе круглый стол и B2B-сессия по промышленной кооперации»,— говорится в сообщении.

В мероприятиях будут участвовать свыше 30 предприятий Татарстана. Среди них – «Судостроительная корпорация "Ак Барс"», КНПП «Вертолеты-МИ», «Кулонэнергомаш», «НэфисКосметикс» и Елабужский автомобильный завод. Круглый стол и B2B-сессия пройдут в Ульяновске в Центре развития промышленности, на ул. Юности, 2, стр. 3. Ранее стало известно о том, что товарооборот Татарстана и Ульяновской области превысил семь млрд руб.

Георгий Портнов