В Ростове появятся трамвайные эстакады

Городская дума Ростова приняла изменения в генеральный план, согласно которым над дорогами появятся эстакады для скоростного трамвая. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Согласно принятому документу, в городе над крупными магистралями можно будет строить эстакады для того, чтобы трамваи не стояли в заторах. На каких улицах будут построены сооружения, не уточняется. Ранее сообщалось, что эстакада может появиться на отрезке от памятника Стачки 1902 года до пл. 5-го Донского корпуса.

Модернизацией ростовского трамвая в рамках концессионного соглашения сроком 25 лет займется компания «Синара». Объем финансирования инвестпроекта — 62 млрд руб. Планируется, что работы продлятся четыре года — с 2024 по 2028 год.

Кристина Федичкина