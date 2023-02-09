В проект модернизации трамвая в Ростове включена новая линия через бывший аэропорт

В рамках обновления ростовского трамвая планируется проложить дополнительную ветку через район ЖК «Вересаево» и территорию старого аэропорта. Об этом сообщил портал «Ростовский городской транспорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: rostovgortrans.ru Фото: rostovgortrans.ru

Согласно информации ресурса, новая восточную линия пройдет от ул. Черевичкина через просп. 40-летия Победы до ул. Вересаева и к бывшей авиагавани, где планируется создать кольцо для разворота. К прокладке путей по описанной трассировке приступят в последнюю очередь, когда скоростной трамвай запустят в направлении Левенцовки, Суворовского и Верхнего Темерника.

Также изменения коснулись эстакады на просп. Стачки. Сооружение будет построено на отрезке от памятника Стачки 1902 года до пл. 5-го Донского корпуса.

Количество трамваев увеличилось до 106. Стоимость проекта сократилась до 61 млрд руб.

Напомним, к реализации проекта модернизации ростовского трамвая компания «Синара» планирует приступить в текущем году. Обновление системы запланировано в рамках концессия в сроком 25 лет. Завершить работы инвестор планирует в 2028 году.

Анастасия Назарова