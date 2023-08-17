Семьи погибших во время шторма на озере Яльчик татарстанцев начали получать выплаты

Семьи татарстанцев, которые погибли и пострадали в ходе шторма на озере Яльчик в Марий Эл, начали получать выплаты от муниципальных властей Зеленодольска. Такое поручение дал мэр Михаил Афанасьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

По его словам, семьи погибших получат по 50 тыс. руб., а пострадавшим — по 30 тыс. руб. «Выплаты начались 4 августа, и перечисление средств продолжается», — уточнили в пресс-службе Зеленодольского района.

Напомним, трагедия произошла 29 июля. Всего там погибли восемь человек из Зеленодольска, включая троих жителей Зеленодольска. Еще десять человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что семьи погибших получат по 1 млн руб. от властей Марий Эл.

"Ъ-Казань"