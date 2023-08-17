Липецкий аэропорт возглавил военный летчик Юрий Грицаенко

В аэропорте Липецка (является областным казенным учреждением) сменился руководитель. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», его в статусе и.о. возглавил Юрий Грицаенко, ранее начальник отдела боевой подготовки липецкого Центра боевой подготовки и переучивания летного состава. С конца 2022 года аэропортом руководил экс-начальник Липецкого авиацентра, 60-летний военный летчик Юрий Сушков — после ухода в запас.

На посту директора аэропорта Липецка Юрий Сушков в ноябре 2022-го сменил экс-главу регионального управления МВД Михаила Молоканова. Тот ушел с должности в конце 2021 года. После этого аэропортом в качестве и.о. директора руководили, по данным Kartoteka.ru, Денис Тонких и Вадим Коваленко.

О том, как бывший главный полицейский сменил род деятельности, читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Липецкий аэропорт долетел до генерала».

Мария Старикова