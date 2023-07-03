Пропавшие в горах Кузбасса подростки могли сбежать

Пропавшие 29 июня в районе пика Поднебесный в Кемеровской области трое подростков могли сбежать от взрослых. Об этом заявил глава Междуреченска Сергей Перепилищенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эттингер Эдуард, Эттингер Эдуард / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Эттингер Эдуард, Эттингер Эдуард / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Возможно информация неправильно пошла с самого начала. Инциденты такие уже были. Мальчик, который у них за главного уже четыре раза (сбегал). Речь о том, что заблудились и быть не может. Как показали оперативные действия, они готовились бежать, всего шесть подростков, но в последний момент трое передумали – испугались последствий – и вернулись к группе», – пояснил мэр города. Видео выступления мэра опубликовано в его Telegram-канале.

По словам господина Перепилищенко, пока спасатели вели поиски подростков в горах, школьники спустились в лагерь и сделали запасы еды и воды. В настоящее время в поисковой операции принимают участие 60 человек.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что трое подростков пропали во время похода в составе туристической группы в районе пика Поднебесный. Сообщение о пропаже подростков поступило от директора государственного природного заповедника «Кузнецкий Алатау». Туристы должны были вернуться в приют «Рыбаковский» 28 июня. Отмечается, что сотовой связи в той местности нет.

По факту исчезновения детей следственное управление СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело. На место происшествия выехала следственная группа.

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Лолита Белова