Спрос на пиво повысил производство стеклотары

Новосибирский производитель стеклотары ООО «Сибстекло» (входит в «РАТМ Холдинг») увеличил за первое полугодие 2023 года выпуск продукции до 422,6 млн в шт. (+5% к аналогичному периоду прошлого года). Также компания увеличила долю облегченной стеклотары – с 78,7% в прошлом году до 88,3% в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам генерального директора предприятия Антона Мора, спрос на стеклотару растет вслед за увеличением производства пива. Транснациональные компании заменили зарубежные бренды российскими, региональные игроки расширили географию сбыта, сказал он. «В 2023 году заказов у «Сибстекла» стало больше на 5 %, надеемся, эта динамика сохранится и в дальнейшем»,– отметил господин Мор.

Ранее NielsenIQ сообщал, что в пером полугодии производство классического пива крепостью от 0,5% до 8,6% увеличилось на 0,2%, до 353,26 млн дал в сравнении с аналогичным периодом 20222-го. Розничные продажи пива за этот период выросли на 1,4% в объеме и на 7,9% в деньгах.

В тоже время, по данным Росалкогольрегулирования, производство алкогольной продукции (без пива и сидра) в регионах Сибирского федерального округа в первом полугодии 2023-го сократилось на 16% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 3,6 млн декалитров.

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Оксана Павлова