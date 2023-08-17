Пост замминистра здравоохранения Удмуртии покинул Александр Попов

Должность заместителя министра здравоохранения Удмуртии по собственному желанию покинул Александр Попов. Решение связано с семейными обстоятельствами, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

Господин Попов работал в министерстве с августа 2022 года. В его ведении находились вопросы финансирования отрасли, реализация национальных проектов и вопросы строительства. Прежде, с 2017 по 2022 год, Александр Попов работал главным врачом набережночелнинской Городской поликлиники №7.

Напомним, 15 августа пост первого заместителя министра здравоохранения Удмуртии покинула Елена Сычева. Она заняла должность главного врача Городской клинической больницы №4.