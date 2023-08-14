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обновлено 10:02

Елена Сычева покидает пост замминистра здравоохранения Удмуртии

Пост первого заместителя министра здравоохранения Удмуртии 15 августа покинет Елена Сычева. Она займет должность главного врача Городской клинической больницы №4, рассказала в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.

Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

«Желаю Елене Витальевне успехов, уверена, что в самом скором времени мы их сможем оценить»,— отметила вице-премьер правительства республики.


Кроме того, Елене Сычевой присвоили почетное звание заслуженного работника здравоохранения Удмуртии.

Напомним, должность первого заместителя министра здравоохранения Удмуртии Елена Сычева заняла в октябре 2021 года. Ранее госпожа Сычева занимала пост директора Республиканского медицинского информационно-аналитического центра минздрава региона.

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