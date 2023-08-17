В УГМК заявили о мошенниках, которые якобы продают квартиры в их ЖК

Компания «УГМК-Застройщик» заявила, что в Екатеринбурге действуют мошенники, которые предлагают к продаже квартиры в жилом комплексе «Никольский», который будет строить девелопер на пустыре на углу улиц Фурманова и Белинского.

«Распространяется информация в социальных сетях и мессенджерах о срочной предпродаже квартир по выгодным ценам в новом проекте ЖК "Никольский". Данные сообщения не соответствуют действительности! О старте бронирования следите на сайте застройщика»,— указано в сообщении компании. В качестве примера компания приводит посты в социальных сетях, где предлагают доходность от 43% за срочное инвестиционное вложение.

Напомним, на выставке «Иннопром» компания «УГМК-Застройщик» заявила, что построит семь жилых башен на пустыре в центральной части города. Для строительства первой очереди Сбербанк откроет кредитную линию на сумму 4 млрд руб. Первые дома застройщик планирует сдать в 2025 году.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Екатеринбургу добавят башен».

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