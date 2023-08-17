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обновлено 08:39

Ветеранам узаконили демонстрацию

Суд передумал штрафовать Виктора Бабенко за несогласованное шествие в День ВДВ

Ленинский районный суд вернул протокол об административном правонарушении в отношении депутата законодательного собрания Свердловской области от «Единой России» Виктора Бабенко. Ранее его обвинили в проведении несанкционированного праздничного шествия в День воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ. Дело в отношении Бабенко возмутило депутатов Государственной думы Андрея Кузнецова и Александра Хинштейна, после чего суд вернул полиции материалы дела.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В День ВДВ, 2 августа, депутат законодательного собрания Свердловской области от «Единой России», председатель правления регионального союза ветеранов Виктор Бабенко возглавил праздничное шествие колонны ветеранов к мемориалу «Черный тюльпан». По словам депутата, министерство общественной безопасности региона отказалось согласовывать это мероприятие. Депутат возмутился, что протокол, в соответствии с которым шествие не согласовали, не найти в открытом доступе. Он также заявил, что «не мог отказаться от традиции» проведения шествия. «Сегодня эти празднования особенно актуальны, потому что в этом году, как и в прошлом, на мероприятии присутствовали военнослужащие, исполняющие свой долг на специальной военной операции»,— заявил господин Бабенко.

Позже, 10 августа, на депутата составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения демонстрации), по которому ему грозил штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Слушание дела назначили на 17 августа в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

Виктор Бабенко в 1986 — 1988 годах проходил службу в рядах Советской армии и принимал участие в боевых действиях в Афганистане. В 2004 — 2011 годах он дважды избирался депутатом областной думы законодательного собрания Свердловской области. В 2004 году господин Бабенко возглавил правление свердловского отделения Российского союза ветеранов Афганистана, позже вошел в состав координационного совета по патриотическому воспитанию граждан в Свердловской области при губернаторе. С 2019 года является депутатом законодательного собрания региона.

Решение оштрафовать господина Бабенко возмутило депутатов Государственной думы. В частности, лидер свердловского отделения «Справедливой России — Патриоты — За правду» Андрей Кузнецов заявил, что колонна ветеранов не представляла угрозы общественному порядку. «Жители Екатеринбурга приветствовали это шествие, проезжающие автомобилисты сигналили в знак поддержки», – рассказал он. Депутат Госдумы поддержал господина Бабенко и высказал намерение выплатить штраф за участников шествия. «Я сам готов заплатить штраф за ветеранов, ведь я тоже был в этой колонне. И приношу всем десантникам слова извинения и сожаления за такое состояние нашей исполнительной власти. Слава ВДВ»,— сказал господин Кузнецов.

«Крылатая пехота» прошла по Екатеринбургу

«Крылатая пехота» прошла по Екатеринбургу

Парламентария поддержал и депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн. Он признал, что формально в действиях господина Бабенко есть состав административного нарушения, однако «с точки зрения духа закона» нет оснований для его наказания. «Своими идиотскими (по-другому не скажешь!) действиями свердловские чиновники не оставили ветеранам другого выхода, кроме как нарушать закон»,— написал господин Хинштейн в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что ветеранов нужно не наказывать, а благодарить за такие акции.

«Хотя бы потому что в отличие от этих "горе-контроллеров", сегодня российские десантники — находятся на переднем крае в зоне СВО, принимая на себя основной удар. Или им ближе не лозунг "Слава ВДВ", а "Слава Украине"?»,— написал депутат Госдумы.

Вскоре Ленинский районный суд Екатеринбурга вернул материалы дела. «Я был готов приехать в суд в назначенное время, но протокол об административном правонарушении отозвали обратно в УМВД»,— написал господин Бабенко на своей странице «ВКонтакте». Депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил, что «беспредельное дело» удалось вернуть из суда благодаря публичной огласке и вмешательству губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Василий Алексеев

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