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На свердловского депутата ЕР составили протокол за шествие колонны ветеранов ВДВ

Депутата законодательного собрания Свердловской области от «Единой России», председателя правления регионального союза ветеранов Афганистана Виктора Бабенко будут судить про проведение праздничного шествия в день ВДВ в Екатеринбурге. Как рассказал господин Бабенко у себя в социальных сетях, 10 августа был составлен протокол об административном правонарушении, слушание назначено на 17 августа.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Протокол составили за проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Воздушно-Десантных войск России, а именно за праздничное шествие колонны ветеранов ВДВ к мемориалу «Черный тюльпан», сообщили Виктор Бабенко. По его словам, Министерство общественной безопасности Свердловской области отказалось согласовывать шествие. Но депутат возмутился, что протокол, в соответствии с которым шествие не согласовали, не найти в открытом доступе.

Он также отметил, что праздничные мероприятия в этот день организовываются с середины 90-х годов. «Сегодня эти празднования особенно актуальны, потому что в этом году, как и в прошлом, на мероприятии присутствовали военнослужащие, исполняющие свой долг на Специальной военной операции. Мы попросту не могли отказаться от этой традиции, особенно в такое непростое для нашей страны время»,— написал депутат.

Виктор Бабенко напомнил, что в юле прошлого года он был внесен в санкционный список за поддержку СВО. «Сейчас мне непонятно, на каком основании органы государственной власти, а именно Министерство общественной безопасности Свердловской области запрещает нам проведение мероприятий, посвященных празднованию Дню Воздушно-Десантных войск Российской Федерации»,— возмутился депутат.

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Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественные мероприятия в честь 93-й годовщины создания Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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